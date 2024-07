En confé­rence de presse après sa victoire contre Cori Gauff en huitièmes de finale de Wimbledon (6−4, 6–3), Emma Navarro a expliqué en quoi l’at­ti­tude néga­tive de sa compa­triote l’avait aidée.

« Normalement, je ne perds pas trop d’énergie à regarder de l’autre côté du court. Je la garde de mon côté du court. Mais je pense que le fait de la voir frus­trée et de regarder sa boîte, en levant les bras en l’air, m’a donné un peu plus de confiance. Oui, je pense que cela m’a donné un peu d’élan et l’énergie dont j’avais besoin », a déclaré la 17e joueuse mondiale dans des propos rapportés par Tennis365.