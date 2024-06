« Il y a des risques asso­ciés à ce que j’essaie de faire mais je suis prêt à les prendre pour tenter de jouer », a tout récem­ment avoué Andy Murray, opéré d’un kyste au niveau du dos la semaine dernière mais bien décidé à jouer Wimbledon une dernière fois.

Dans des propos rapportés par Punto de Break, Emma Raducanu a évoqué la menta­lité de son idole de jeunesse.

« Quand on aborde un tournoi comme Wimbledon, on sait qu’on va pousser son corps à ses limites, surtout en termes de récu­pé­ra­tion. Il en subira proba­ble­ment les consé­quences par la suite, mais il fera de son mieux, quoi qu’il en coûte. Je suis heureuse de le voir ici, quand je pense à Wimbledon, je pense à Andy. C’est la géné­ra­tion avec laquelle j’ai grandi, le héros que j’ad­mire. Le voir ici est la bonne chose à faire et j’es­père qu’il fera ses débuts sur le Centre Court. »