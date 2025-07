En confé­rence de presse après sa défaite face à la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, au troi­sième tour de Wimbledon (7–6[6], 6–4), la Britannique Emma Raducanu a expliqué comment elle comp­tait encaisser cette décep­tion à domicile.

