Alors que Andy Murray va disputer son dernier Wimbledon lors de cette édition 2024, même si on le verra qu’en double suite à son récent forfait pour le simple, Emma Raducanu a longue­ment évoqué toute l’ad­mi­ra­tion qu’elle portait pour son compa­triote en confé­rence de presse.

Et lors­qu’on lui a demandé ce qu’elle avait appris de lui, la jeune britan­nique a forcé­ment insisté sur sa persé­vé­rance en citant un exemple précis et très parlant.

« Ce que j’ai appris et ce qui m’a le plus marqué, c’est quand il a perdu en finale à Wimbledon et qu’il est revenu un mois plus tard pour gagner les Jeux olym­piques. Passer six tours très diffi­ciles et perdre en finale, puis jouer un mois plus tard et être à nouveau en finale… Sans s’en rendre compte, on pense à des scéna­rios de déjà‐vu. C’est très diffi­cile de faire abstrac­tion de tout cela. C’est en quelque sorte la raison pour laquelle je suis très recon­nais­sante d’avoir gagné l’US Open. Parce que si vous arrivez en finale sans la gagner, vous vous deman­derez toujours si vous l’ob­tien­drez un jour. En ce qui me concerne, je l’ai maintenant. »