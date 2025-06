S’ils forme­ront une paire en double mixte lors de l’US Open, qui a changé le format de cette épreuve, Carlos Alcaraz et Emma Raducanu font déjà beau­coup parler d’eux.

La presse britan­nique s’in­té­res­sant de près à leur duo, la joueuse britan­nique a été inter­rogée en confé­rence de presse à Wimbledon sur les « rumeurs » au sujet de sa rela­tion avec l’Espagnol.

Raducanu on the rumors about her & Carlos Alcaraz



« Is there anything behind the rumors?«



Emma : « We’re just good friends »



« I think we’ll wrap it up there«



Emma : « Way to wrap up » 😂😂😂😂



