Si Emma Raducanu n’est quali­fiée que pour le troi­sième tour de Wimbledon, la joueuse britan­nique a envoyé un sacré message ce mercredi en s’of­frant la lauréate de l’édi­tion 2023 et récente vain­queur du tournoi de Berlin, Marketa Vondrousova, vraie spécia­liste du gazon : 6–3, 6–3, en 1h20.

Alors qu’elle sera opposée à la grande favo­rite du tournoi, Aryna Sabalenka, pour une place en huitièmes de finale, la gagnante de l’US Open 2021 ne s’est pas gênée pour mettre toute la pres­sion sur les épaules de la numéro 1 mondiale.

