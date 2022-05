Gibt es in Wimbledon 2022 keine Punkte für die Weltrangliste hätte das zwei mögliche Szenarien zur Folge :



A) Alle Punkte fallen weg. Djokovic würde die Rankingspitze abgeben.



B) Punkte von 2021 bleiben bis 2023 in der Wertung. Das würde z.B. Roger Federer in die Karten spielen.