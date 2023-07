Pointé du doigt comme faisant partie de la future élite du tennis mondial, fort d’une année 2022 réussie, on atten­dait beau­coup du Canadien en 2023.

Pour l’ins­tant, sa saison est un petit cauchemar et l’on a surtout bien du mal à comprendre sa démarche spor­tive et les raisons qui le poussent à jouer alors que physi­que­ment il n’est pas à son niveau normal.

À Roland‐Garros, il se plai­gnait d’un mal inconnu et perdait au premier tour, à Wimbledon, après des propos rassu­rant lors de ses prises de parole, il s’est présente avec un genou en vrac, paro­diant son propre jeu et remet­tant pous­si­ve­ment la balle dans le court face au « ténor » améri­cain Michael Mmoh.

Et le pire, c’est qu’au lieu de dire fran­che­ment ce qu’il se passe, Félix continue fina­le­ment à nous « promener » en évoquant un moment à combattre.

« Je vais voir ce que je peux apprendre de cette période pénible. Je dois conti­nuer à travailler de la bonne façon et je suis persuadé que les résul­tats vont revenir. Je ne peux pas dire exac­te­ment quand je serai prêt. Personne autour de moi ne le sait. On ne s’at­ten­dait pas à ce que ce soit aussi long. Alors on ira semaine par semaine. »

Des propos qui ne vont pas éclaircir notre lanterne et surtout qui ne vont pas rassurer ses fans.