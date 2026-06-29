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Énorme frayeur pour Jannik Sinner, victime d’une très vilaine chute

Par
Thomas S
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Un mois presque jour pour jour après son élimi­na­tion rocam­bo­lesque dès le deuxième tour de Roland‐Garros suite à une énorme défaillance physique, Jannik Sinner a bien failli connaître un nouvel épisode compliqué lors de son entrée en lice à Wimbledon.

Opposé à Miomir Kecmanovic sur le Centre Court, le numéro 1 mondial a subi une très mauvaise chute au début du troi­sième set après une perte d’appuis. 

Heureusement, plus de peur de mal pour l’Italien qui, après être resté de longues secondes au sol, s’est relevé pour reprendre le jeu. 

Publié le lundi 29 juin 2026 à 16:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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