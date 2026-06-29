Un mois presque jour pour jour après son élimi­na­tion rocam­bo­lesque dès le deuxième tour de Roland‐Garros suite à une énorme défaillance physique, Jannik Sinner a bien failli connaître un nouvel épisode compliqué lors de son entrée en lice à Wimbledon.

Opposé à Miomir Kecmanovic sur le Centre Court, le numéro 1 mondial a subi une très mauvaise chute au début du troi­sième set après une perte d’appuis.

Sinner just fell like Andy’s toys when he comes in the room. #Wimbledon pic.twitter.com/cWH8kbaGNJ — Danny Saint (@CenterStageDS) June 29, 2026

Heureusement, plus de peur de mal pour l’Italien qui, après être resté de longues secondes au sol, s’est relevé pour reprendre le jeu.