Un mois presque jour pour jour après son élimination rocambolesque dès le deuxième tour de Roland‐Garros suite à une énorme défaillance physique, Jannik Sinner a bien failli connaître un nouvel épisode compliqué lors de son entrée en lice à Wimbledon.
Opposé à Miomir Kecmanovic sur le Centre Court, le numéro 1 mondial a subi une très mauvaise chute au début du troisième set après une perte d’appuis.
Sinner just fell like Andy’s toys when he comes in the room. #Wimbledon pic.twitter.com/cWH8kbaGNJ— Danny Saint (@CenterStageDS) June 29, 2026
Heureusement, plus de peur de mal pour l’Italien qui, après être resté de longues secondes au sol, s’est relevé pour reprendre le jeu.
Publié le lundi 29 juin 2026 à 16:31