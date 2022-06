Les consul­tants, obser­va­teurs et fans de tennis donnent tous leur pronostic pour ce Wimbledon, qui a commencé ce lundi avant d’être rapi­de­ment inter­rompu par la pluie. Dans des propos rapportés par Sportskeeda, Chris Evert mise sur Novak Djokovic plutôt que Rafael Nadal ou Matteo Berrettini. Avec des arguments.

« Djokovic gagnera parce qu’il aime le gazon et qu’il est à l’aise avec sa mobi­lité sur une surface parfois déli­cate. Il possède la meilleure combi­naison de service et de retour et, menta­le­ment, il est solide comme un roc », a souligné l’Américaine, trois fois lauréate du Grand Chelem londonien.