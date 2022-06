Officiellement retraité des courts depuis 2016, Lleyton Hewitt est telle­ment un mordu de tennis qu’on l’a souvent vu parti­ciper à des tour­nois de double ou voire des exhi­bi­tion en simple. Ce sera encore le cas cette semaine puis­qu’il a été invité à parti­ciper à la Giorgio Armani Classic, la même exhi­bi­tion sur laquelle sont engagés Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Justement inter­rogé sur les deux légendes qui demeurent les deux grands favoris pour Wimbledon, l’Australien a bien voulu tran­cher dans une inter­view accordée à Tennis365.

« Je pense que Nadal est simple­ment recon­nais­sant d’être encore capable d’aller sur le terrain et de jouer au niveau auquel il veut jouer, et c’est encore assez bon. Nous avons de la chance d’avoir pu voir jouer quel­qu’un comme Rafa pendant si long­temps, alors je pense que chaque fois que nous avons l’oc­ca­sion de le regarder, quelle que soit la durée, nous devons vrai­ment l’ap­pré­cier. Concernant Djokovic, il est évident que cette année a été assez diffi­cile pour Novak. Mais avec son palmarès à Wimbledon, son style de jeu, il doit être le favori pour ce tournoi. Mais je pense que certains jeunes vont être durs et vont le pousser. Il n’y avait proba­ble­ment que Rafa qui pouvait le battre à Roland‐Garros, donc je pense qu’il sera très confiant avant Wimbledon. »