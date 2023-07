Véritable sensa­tion de cette édition 2023 de Wimbledon, Christopher Eubanks n’était pas si loin d’éli­miner Daniil Medvedev en quarts de finale ce mercredi, fina­le­ment battu en cinq sets. Interrogé en confé­rence de presse d’après match, l’Américain a évoqué sa nouvelle approche main­te­nant qu’il a affronté et inquiété certains des meilleurs joueurs du monde.

« Sans aucun doute, je dirais que je crois beau­coup plus en ma capa­cité à riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde. Il est diffi­cile de savoir ce qu’il en est tant que l’on n’a pas joué contre ces joueurs. À ce stade, j’ai joué contre Sinner, Tsitsipas, Ruud, Rune et deux fois contre Medvedev. J’ai joué contre certains des meilleurs joueurs du monde. J’ai vu comment mon jeu se compor­tait face à eux, comment je pouvais les perturber, comment je pouvais les frus­trer. Je suis désolé, j’ai aussi joué contre Norrie, qui a été dans le top 10. Je pense que cela me donne plus de confiance en mes capa­cités, car je sais que je peux riva­liser avec certaines des meilleurs joueurs du monde, alors que je n’en avais peut‐être pas plei­ne­ment conscience ou la convic­tion auparavant. »