Tombeur de Cameron Norrie au 2e tour, Christopher Eubanks a confirmé face à Christopher O’Connell samedi : 7–6(5), 7–6(3), 7–6(2), en 2h38 de jeu. En confé­rence de presse, l’Américain a raconté ce qu’il a ressenti au moment de fouler le gazon du court numéro 18 de Wimbledon.

« Je pense que le moment le plus fort est arrivé pendant l’échauf­fe­ment, quand j’ai regardé les tribunes du court 18 et que j’ai réalisé que c’était le court du fameux match entre Isner et Mahut. Il y a quelques années, j’ai regardé le tennis sur ce court pendant trois jours. C’était plutôt cool. Et de voir les tribunes bondées. Une fois le match commencé, les lignes sont les mêmes, le filet est à la même hauteur. Vous n’avez pas vrai­ment le temps de laisser votre esprit vaga­bonder parce que vous êtes concentré sur le prochain point. Surtout avec ma façon de jouer, les marges sont si petites. Quand je sers, je me demande comment je vais réussir cette prise. Il faut qu’il y ait cette prise. Il faut qu’il y ait cette prise. C’est un peu ce qui me vient à l’esprit. »

Titré à Majorque avant Wimbledon, le 43e mondial enchaîne les victoires et défiera Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale dimanche.