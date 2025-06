« Je comprends qu’ils aient choisi Chris Eubanks, mais il n’a pas battu plusieurs fois le plus grand de tous les temps. Quand quelqu’un a battu Federer, Nadal, Murray et Djokovic et qu’il a des connais­sances incroyables, il est très étrange que vous ne vouliez pas l’avoir au micro », a récem­ment déclaré Nick Kyrgios, au moment de réagir à la déci­sion de la BBC de ne pas le rappeler pour commenter Wimbledon.

Christopher Eubanks, 131e mondial, a répondu en expli­quant que cette infor­ma­tion était tota­le­ment fausse.

😂😂 All jokes aside…. I will not be working with BBC at Wimbledon this year. As far as I know, my team hasn’t even spoken to anyone from BBC so I’m not sure where that came from. That said, I’m incre­dibly excited to be back compe­ting at SW19 💚💜🌱🍓 https://t.co/iqo7KVUNWJ