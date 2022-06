Bien qu’il soit légè­re­ment touché aux abdo­mi­naux, Nick Kyrgios consti­tuera sans doute la plus grande menace pour les têtes de série à Wimbledon. Dans des propos rapportés par Reuters, Chris Evert se montre très élogieuse envers l’Australien, plus calme et plus serein sur le court selon elle.

« J’ai l’im­pres­sion que depuis l’Open d’Australie, où il a remporté le titre en double et où il a disputé ce match avec Medvedev, il a eu déclic parce que derniè­re­ment, quand je le vois jouer, il semble plus engagé dans son jeu. Oui, on voit encore des disputes occa­sion­nelles avec l’ar­bitre, mais cela ne se produit plus autant. Il a l’air plus en forme et semble avoir confiance en lui main­te­nant. Quand tout le monde disait « il est pares­seux » et criti­quait Nick, je disais toujours qu’il y arri­ve­rait quand il le voudra, et il semble que ce moment se rapproche. »