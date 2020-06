Il y a 30 ans, en 1990, Martina Navratilova remportait son neuvième et dernier titre à Wimbledon. Interrogée par la WTA, Chris Evert se souvient de sa relation l’ancienne numéro 1 mondiale ainsi que sa rivalité. L’Américaine insiste surtout sur la domination de sa rivale sur le gazon du All England Club : « Personne dans l’histoire n’a jamais dominé Wimbledon comme elle l’a fait. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je me souviens qu’en 1978, elle cherchait encore à avoir son premier titre et pourtant cette finale était déjà notre 26e confrontation sur le circuit. J’avais bien commencé mais j’ai vite senti que Martina avait une confiance en elle (…) Son jeu était fait sur mesure pour le gazon. Personne, avant ou depuis, n’a égalé la domination de Martina à Wimbledon. C’est ma rivale mais aussi mon amie. »