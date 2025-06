« Excusez‐moi, mais je pense que le tennis féminin n’a pas de grandes stars actuel­le­ment. Une Swiatek par exemple, est une très grande joueuse mais pas une star », avait déclaré Patrick Mouratoglou sur France Télévisions, pendant Roland‐Garros.

En ce début de Wimbledon (30 juin au 13 juillet), Fabrice Santoro a relancé le sujet sur beIN Sports auprès d’Alizé Cornet, qui n’avait pas caché sa surprise en enten­dant cette décla­ra­tion de l’en­traî­neur français.

Santoro : « Je suis très souvent d’accord avec Alizé. D’ailleurs, j’avais une ques­tion que je n’ai pas osé lui poser. On parlait de 7 lauréates diffé­rentes sur les sept dernières années à Wimbledon. Je voulais savoir, Alizé, s’il y avait vrai­ment une star aujourd’hui dans le tennis féminin. C’est parce que je l’apprécie énor­mé­ment que j’ose cette ques­tion (rires). »

Cornet : « (sourire) C’est une ques­tion qui doit conti­nuer à être poser, un sujet qui doit être défendu. Oui, on a de grandes stars dans le tennis féminin actuel­le­ment et on a très hâte de les voir jouer sur ce Wimbledon 2025. »

Santoro : « Excellente réponse ! »