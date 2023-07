Interrogé sur le piètre bilan du tennis trico­lore lors de cette édition 2023 et plus globa­le­ment ces dernières années, Fabrice Santoro, sur le plateau de l’émis­sion Centre Court sur Bein Sports a estimé qu’il était tout à fait cohé­rent de ne pas retrouver de joueurs trico­lores en deuxième semaine alors qu’aucun ne fait partie du top 32 mondial.

« C’est factuel et on est triste, bien évidem­ment, de voir ça mais on espère qu’on aura très vite des jours meilleurs. Effectivement, il y avait 16 joueurs fran­çais engagés mais au 3e tour d’un Grand Chelem, il reste 32 joueurs. Combien a‑t‐on de garçon dans le top 32 ? Zéro, donc c’est logique. En deuxième semaine, il en reste 16. S’il n’y a pas de joueurs fran­çais dans les 32 meilleurs, il n’y en a pas dans les 16. Donc, c’est tout à fait logique de ne pas avoir de Français en deuxième semaine. Mais ça doit changer. »