Consultant star de BeIN Sports durant toute la quin­zaine de Wimbledon, Fabrice Santoro a poussé un petit coup de gueule contre les déci­sions prises par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi qui a préféré laisser le toit ouvert de Centre Court alors que la pluie ne cesse de perturber la program­ma­tion depuis le début de cette journée de mercredi.

Du coup, suite à une nouvelle averse, Daniil Medvedev et Arthur Fery ont été priés de rentrer aux vestiaires le temps que le toit soit enfin déployé.

« Je ne la comprends pas la déci­sion du tournoi, je pense qu’avec le retard déjà pris leur deux première jour­nées et une météo capri­cieuse encore aujourd’hui, on pouvait effec­ti­ve­ment patienter et attendre d’ou­vrir le toit si l’on avait encore une fenêtre, une éclaircie de 4–5 heures, mais là on parle de 35 minutes. 35 minutes de jeu, on va encore perdre une heure, c’est dommage et c’est un mauvais choix de la part des organisateurs. »