Fabrice Santoro aimerait bien mettre tous les fans de tennis du monde entier d’accord.
Invité à s’exprimer sur l’intransigeance de Novak Djokovic envers lui‐même, qui a déclaré après sa qualification en quarts de finale de Wimbledon qu’il n’avait pris aucun plaisir sur le court, l’ancien joueur français a tenté d’unir les supporters de chacun des membres du Big 3 derrière une même cause : celle d’un 25e sacre en Grand Chelem du Serbe.
Il a en tout cas le mérite d’essayer même si on n’est pas certain du résultat.
🏆🎾#Wimbledon— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2026
Novak Djokovic bougon malgré sa qualification pour un 17e quart à Wimbledon ! pic.twitter.com/tEl2NigRsz
« J’aurais aimé être mécontent plus souvent durant ma carrière. 17e quart de finale à Wimbledon… Il y a peu de joueurs qui ont eu la chance de disputer 17 fois Wimbledon, et lui c’est 17 quarts. C’est phénoménal ce qu’il réalise parce que tous ces chiffres donnent le tournis. C’est un monstre du jeu moderne, un joueur qui, malgré ses 39 ans, a toujours la haine de la défaite, cette envie de performer en permanence, cette envie repousser encore les limites et, pourquoi pas, d’aller chercher un 25e titre du Grand Chelem. Ce serait fantastique pour l’histoire de notre sport. On peut être pro‐Nadal, pro‐Federer ou pro‐Djokovic, si on aime le tennis, on a envie de voir Novak écrire une nouvelle page de l’histoire du tennis sous nos yeux. »
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 15:54