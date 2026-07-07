Fabrice Santoro aime­rait bien mettre tous les fans de tennis du monde entier d’accord.

Invité à s’ex­primer sur l’in­tran­si­geance de Novak Djokovic envers lui‐même, qui a déclaré après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale de Wimbledon qu’il n’avait pris aucun plaisir sur le court, l’an­cien joueur fran­çais a tenté d’unir les suppor­ters de chacun des membres du Big 3 derrière une même cause : celle d’un 25e sacre en Grand Chelem du Serbe.

Il a en tout cas le mérite d’es­sayer même si on n’est pas certain du résultat.

🏆🎾#Wimbledon



Novak Djokovic bougon malgré sa quali­fi­ca­tion pour un 17e quart à Wimbledon ! pic.twitter.com/tEl2NigRsz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2026

« J’aurais aimé être mécon­tent plus souvent durant ma carrière. 17e quart de finale à Wimbledon… Il y a peu de joueurs qui ont eu la chance de disputer 17 fois Wimbledon, et lui c’est 17 quarts. C’est phéno­ménal ce qu’il réalise parce que tous ces chiffres donnent le tournis. C’est un monstre du jeu moderne, un joueur qui, malgré ses 39 ans, a toujours la haine de la défaite, cette envie de performer en perma­nence, cette envie repousser encore les limites et, pour­quoi pas, d’aller cher­cher un 25e titre du Grand Chelem. Ce serait fantas­tique pour l’his­toire de notre sport. On peut être pro‐Nadal, pro‐Federer ou pro‐Djokovic, si on aime le tennis, on a envie de voir Novak écrire une nouvelle page de l’his­toire du tennis sous nos yeux. »