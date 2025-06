Consultant pour BeIN Sports durant Wimbledon, qui commence ce lundi 30 juin, Fabrice Santoro a évoqué le court séjour de Carlos Alcaraz après sa victoire excep­tion­nelle contre Jannik Sinner en finale de Roland‐Garros.

« Pour revenir sur les trois jours de Carlos Alcaraz à Ibiza, il y a eu quelques discus­sions parfois un peu houleuses entre Alcaraz et son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, sur l’équi­libre à trouver entre la vie d’un joueur profes­sionnel et l’épa­nouis­se­ment d’un jeune homme qui est une star mondiale aujourd’hui. Je crois que Carlos Alcaraz a besoin parfois de s’échapper un peu du circuit pour vivre son adoles­cence avec ses frères et ses amis d’en­fance », a estimé l’an­cien joueur français.

Double tenant du titre, l’Espagnol a préparé Wimbledon de la meilleure des manières en rempor­tant le tournoi du Queen’s, 14 jours après son sacre à Paris. Il ouvrira le bal sur le Centre Court face à Fabio Fognini ce lundi en début d’après‐midi.