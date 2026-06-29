Consultant pour BeIN Sports pendant Wimbledon, Fabrice Santoro a évoqué la pression qui pèse sur les épaules de Jannik Sinner en l’absence de Carlos Alcaraz, blessé au poignet droit, un mois après grosse défaillance de l’Italien au deuxième tour de Roland‐Garros.
« C’est très sympa de revoir Carlos Alcaraz à l’entraînement avec une raquette dans la main droite, même si on sent qu’il va falloir quelques semaines avant de le retrouver compétitif. Mais l’absence de Carlos Alcaraz ouvre forcément les possibilités encore de Jannik Sinner, et ce serait terrible pour l’Italien de se dire : ‘je joue Roland‐Garros et Wimbledon sans Carlos Alcaraz et je n’arrive pas à en gagner au moins un…’ La pression est importante sur l’Italien. »
Pour rappel, Jannik Sinner ouvrira le bal sur le Centre Court ce lundi face au Serbe Miomir Kecmanovic (50e mondial).
Publié le lundi 29 juin 2026 à 12:09