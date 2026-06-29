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Fabrice Santoro sur Jannik Sinner : « Ce serait terrible pour lui de se dire : ‘je joue Roland‐Garros et Wimbledon sans Carlos Alcaraz et je n’ar­rive pas à en gagner au moins un…’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Consultant pour BeIN Sports pendant Wimbledon, Fabrice Santoro a évoqué la pres­sion qui pèse sur les épaules de Jannik Sinner en l’ab­sence de Carlos Alcaraz, blessé au poignet droit, un mois après grosse défaillance de l’Italien au deuxième tour de Roland‐Garros. 

« C’est très sympa de revoir Carlos Alcaraz à l’en­traî­ne­ment avec une raquette dans la main droite, même si on sent qu’il va falloir quelques semaines avant de le retrouver compé­titif. Mais l’ab­sence de Carlos Alcaraz ouvre forcé­ment les possi­bi­lités encore de Jannik Sinner, et ce serait terrible pour l’Italien de se dire : ‘je joue Roland‐Garros et Wimbledon sans Carlos Alcaraz et je n’ar­rive pas à en gagner au moins un…’ La pres­sion est impor­tante sur l’Italien. »

Pour rappel, Jannik Sinner ouvrira le bal sur le Centre Court ce lundi face au Serbe Miomir Kecmanovic (50e mondial). 

Publié le lundi 29 juin 2026 à 12:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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