Consultant pour BeIN Sports pendant Wimbledon, Fabrice Santoro a évoqué la pres­sion qui pèse sur les épaules de Jannik Sinner en l’ab­sence de Carlos Alcaraz, blessé au poignet droit, un mois après grosse défaillance de l’Italien au deuxième tour de Roland‐Garros.

« C’est très sympa de revoir Carlos Alcaraz à l’en­traî­ne­ment avec une raquette dans la main droite, même si on sent qu’il va falloir quelques semaines avant de le retrouver compé­titif. Mais l’ab­sence de Carlos Alcaraz ouvre forcé­ment les possi­bi­lités encore de Jannik Sinner, et ce serait terrible pour l’Italien de se dire : ‘je joue Roland‐Garros et Wimbledon sans Carlos Alcaraz et je n’ar­rive pas à en gagner au moins un…’ La pres­sion est impor­tante sur l’Italien. »

Pour rappel, Jannik Sinner ouvrira le bal sur le Centre Court ce lundi face au Serbe Miomir Kecmanovic (50e mondial).