Consultant pour beIN Sports pendant Wimbledon, Fabrice Santoro n’a pas tari d’éloges envers Jannik Sinner, qui va retrouver Carlos Alcaraz en finale un peu plus d’un mois après leur match d’an­tho­logie à Roland‐Garros.

« Vous savez, lorsque Jannik Sinner joue très bien main­te­nant, je ne suis plus impres­sionné. Je trouve ça normal parce qu’en fait il est mons­trueux toute l’année. C’est fina­le­ment quand il a une baisse de régime de 10,15 minutes, comme au début du troi­sième set contre Djokovic, que je suis surpris. Je me dis que c’est bizarre, on a l’impression qu’il peut rede­venir humain. Mais ce qu’il a proposé pendant les 15 jours de Roland‐Garros et ici à Wimbledon, c’est juste stra­to­sphé­rique. Oui, il y a ces diffi­cultés rencon­trées face à Grigor Dimitrov, mais dans la fina­lité, ce qu’il fait depuis des mois et des mois, c’est phéno­ménal. Il a battu Djokovic cinq fois de suite, sur toutes les surfaces. C’est énorme. »