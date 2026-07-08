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Fabrice Santoro sur la sensa­tion Arthur Féry : « C’est l’his­toire de Loïs Boisson version britan­nique. Un parcours venu de nulle part »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur en cinq manches de Zizou Bergs et de Grigor Dimitrov, Arthur Fery a encore frappé en domi­nant Flavio Cobolli, 10e mondial, en trois manches ce mercredi sur le Centre Court.

Le Britannique, né en France, est devenu le deuxième joueur invité par le tournoi à atteindre les demi‐finales, après Goran Ivanisevic en 2001. 

Au micro de BeIN Sports, Fabrice Santoro a donné son senti­ment sur le parcours excep­tionnel du joueur de 23 ans, 114e mondial avant le début du Grand Chelem londo­nien, en le compa­rant avec l’épopée de Loïs Boisson à Roland‐Garros l’an dernier.

« C’est formi­dable et c’est aussi pour ça que l’on aime tant le sport. C’est l’his­toire de Loïs Boisson version britan­nique, parce qu’il y a ce parcours venu de nulle part, que l’on ne voit abso­lu­ment pas venir. Et fina­le­ment, devant son public, il trouve des ressources, il s’in­vente des coups parfois, et il arrive à atteindre un niveau de jeu qu’il n’avait jamais atteint par le passé. Imaginez qu’il est en demi‐finales de Wimbledon, alors qu’il a été invité, qu’il est en dehors du top 100. Il va affronter Zverev, et l’autre côté il y aura Sinner et Djokovic. Ça me donne la chair de poule. C’est impensable. »

Arthur Féry grim­pera au 36e rang mondial lundi prochain. Et plus en cas de nouvel exploit contre Alexander Zverev en demi‐finales vendredi. 

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 19:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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