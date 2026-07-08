Tombeur en cinq manches de Zizou Bergs et de Grigor Dimitrov, Arthur Fery a encore frappé en dominant Flavio Cobolli, 10e mondial, en trois manches ce mercredi sur le Centre Court.
Le Britannique, né en France, est devenu le deuxième joueur invité par le tournoi à atteindre les demi‐finales, après Goran Ivanisevic en 2001.
Au micro de BeIN Sports, Fabrice Santoro a donné son sentiment sur le parcours exceptionnel du joueur de 23 ans, 114e mondial avant le début du Grand Chelem londonien, en le comparant avec l’épopée de Loïs Boisson à Roland‐Garros l’an dernier.
« C’est formidable et c’est aussi pour ça que l’on aime tant le sport. C’est l’histoire de Loïs Boisson version britannique, parce qu’il y a ce parcours venu de nulle part, que l’on ne voit absolument pas venir. Et finalement, devant son public, il trouve des ressources, il s’invente des coups parfois, et il arrive à atteindre un niveau de jeu qu’il n’avait jamais atteint par le passé. Imaginez qu’il est en demi‐finales de Wimbledon, alors qu’il a été invité, qu’il est en dehors du top 100. Il va affronter Zverev, et l’autre côté il y aura Sinner et Djokovic. Ça me donne la chair de poule. C’est impensable. »
Arthur Féry grimpera au 36e rang mondial lundi prochain. Et plus en cas de nouvel exploit contre Alexander Zverev en demi‐finales vendredi.
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 19:38