Tombeur en cinq manches de Zizou Bergs et de Grigor Dimitrov, Arthur Fery a encore frappé en domi­nant Flavio Cobolli, 10e mondial, en trois manches ce mercredi sur le Centre Court.

Le Britannique, né en France, est devenu le deuxième joueur invité par le tournoi à atteindre les demi‐finales, après Goran Ivanisevic en 2001.

Au micro de BeIN Sports, Fabrice Santoro a donné son senti­ment sur le parcours excep­tionnel du joueur de 23 ans, 114e mondial avant le début du Grand Chelem londo­nien, en le compa­rant avec l’épopée de Loïs Boisson à Roland‐Garros l’an dernier.

« C’est formi­dable et c’est aussi pour ça que l’on aime tant le sport. C’est l’his­toire de Loïs Boisson version britan­nique, parce qu’il y a ce parcours venu de nulle part, que l’on ne voit abso­lu­ment pas venir. Et fina­le­ment, devant son public, il trouve des ressources, il s’in­vente des coups parfois, et il arrive à atteindre un niveau de jeu qu’il n’avait jamais atteint par le passé. Imaginez qu’il est en demi‐finales de Wimbledon, alors qu’il a été invité, qu’il est en dehors du top 100. Il va affronter Zverev, et l’autre côté il y aura Sinner et Djokovic. Ça me donne la chair de poule. C’est impensable. »

Arthur Féry grim­pera au 36e rang mondial lundi prochain. Et plus en cas de nouvel exploit contre Alexander Zverev en demi‐finales vendredi.