Tout va très vite dans le tennis et le cas de Mirra Andreeva en est l’exemple parfait.
Lauréate du premier titre en Grand Chelem de sa carrière il y a moins d’un mois à Roland‐Garros, la joueuse russe a quitté le Centre Court au bord de la crise de nerf, ce mercredi, aux deuxième tour de Wimbledon.
Pas gâtée par le tirage au sort en affrontant Barbora Krejcikova, lauréate de l’édition 2024 du Grand Chelem londonien, la 5e joueuse mondiale s’est inclinée après un gros duel de 2h45 de jeu : 4–6, 7–5, 6–4.
Particulièrement énervée pendant une grande partie de la rencontre, la protégée de Conchita Martinez est retombée dans ses travers, comme l’a expliqué Fabrice Santoro, consultant pour Bein Sport.
« C’est une victoire méritée car Krejcikova avait parfaitement débuté ce match avant de concéder la première manche et de revenir de belle manière par la suite face à une Andreeva qui quitte le Centre Court particulièrement agacée. Elle est un petit peu retombée dans ses travers aujourd’hui la vainqueure de Roland‐Garros avec cette attitude loin d’être irréprochable, mais elle est tout de même restée combative. C’est un match qui s’est joué sur des détails et on a cru jusqu’au dernier moment que Mirra Andreeva pourrait passer par un petit trou de souris. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 21:21