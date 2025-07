Dans des propos relayés par L’Equipe, l’ex‐17e mondial, Fabrice Santoro, consul­tant pour beIN Sports pendant Wimbledon, s’est exprimé sur le physique de Novak Djokovic avant sa demi‐finale contre Jannik Sinner.

« On a tort d’in­sister sur son âge. Si tu fais un audit de son corps au niveau des tendons, du cardio, de l’élas­ti­cité muscu­laire, il serait beau­coup mieux que bien des mecs de 25–28 ans. Il faut prendre en consi­dé­ra­tion les milliers d’heures d’éti­re­ments, la médi­ta­tion, ce qu’il mange. Il faut le faire à 38 ans, quand tu es le plus grand de tous les temps, de manger du quinoa et des fruits secs… Il a porté le profes­sion­na­lisme à un niveau où ils ne sont plus que trois : Cristiano Ronaldo, LeBron James et lui. »