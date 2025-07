Aux commen­taires de la finale de Wimbledon remportée par Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz ce dimanche, Fabrice Santoro a tenu à insister sur la soli­dité mentale de l’Italien qui ne s’est pas laissé abattre par le scénario de la finale de Roland‐Garros, comme beau­coup le pensaient.

« Je me souviens encore de bon nombre de personnes que j’ai pu croisé qui me disaient : ‘Jannik Sinner ne pourra pas se remettre de ce qu’il a vécu à Paris, il va lui falloir des mois, peut‐être plus, il ne pourra pas rebondir à Wimbledon dans quelques semaines’. Et il l’a fait, de la plus belle des manières. »