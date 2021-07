L’un des coachs de Cameron Norrie s’est exprimé chez nos confrères du Daily Mail au sujet du duel entre Federer et son joueur.

Selon Facundo Lugones, « jouer Federer sur le Center Court, c’est comme jouer Rafael Nadal sur le Chatrier ou Novak Djokovic sur la Rod Laver », a‑t‐il expliqué.

Pour que son joueur arrive à faire douter le Suisse, il faudra selon lui qu’il parvienne abso­lu­ment à faire durer les échanges et le match car Cameron est un forçat du physique : « Cam devra donc jouer incroya­ble­ment bien et rendre le match aussi physique que possible. Jouez de longs points. Ne pas laisser Federer dicter le rythme et engager un combat physique car dans ce domaine, Cam est une vraie machine, je n’ai jamais vu ça depuis que j’ai débuté ma carrière d’entraineur. »