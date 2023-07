Roger Federer a forcé­ment été inter­rogé derniè­re­ment sur le fait que son record à Wimbledon pouvait être égalé par le Serbe. S’il avait mis du temps à le féli­citer pour Roland‐Garros, cette fois il n’a pas tardé à se prononcer sur cette éventualité.

A Federer le pregun­taron qué es lo que sentiría si Djokovic empata su récord en Wimbledon.



Su respuesta es genial.



« Honnêtement, je pense que ce serait génial. J’ai eu mon moment, j’en ai gagné huit au total, cinq d’af­filée. Si quel­qu’un égale ou dépasse ce record, ce sera son moment. Un joueur est toujours motivé pour briser les chiffres, mais lorsque vous vous arrêtez et regardez le palmarès dans son ensemble, vous avez une pers­pec­tive diffé­rente. Tout ce qu’il fait ajoute à l’his­toire du tennis. Et c’est quelque chose dont on parlera au‐delà du tennis, mais dans le monde du sport comme lors­qu’il a remporté 23 Paris. C’était une excel­lente nouvelle pour le jeu »