Au delà de son succès face à Lorenzo Sonego, Roger Federer pointe du doigt un élément très impor­tant du tournoi, celui de jouer avec ou sans le toit. Très clai­re­ment pour lui ce n’est pas le même tennis que l’on doit prati­quer pour être perfor­mant si l’on joue fina­le­ment en indoor ou pas, cela n’a rien de semblable : « C’est très inté­res­sant lorsque le toit se referme. J’ai pu me rendre compte que c’était à nouveau plus glis­sant. L’humidité est remontée et j’étais trempé alors que je n’avais pas trans­piré avant l’interruption. Avec le vent, il faisait frais et les condi­tions étaient rapides. En indoor, c’est devenu plus lent. Si je regarde le jeu de Sonego une fois le toit fermé, il ne m’a plus fait mal avec son service alors qu’il a un premier service de qualité. C’est juste incroyable la diffé­rence avec et sans le toit. On pour­rait penser qu’en indoor, c’est plus facile de faire des aces. Mais ce n’est pas le cas. Vous devez mettre encore plus de puis­sance. Je pense que c’est aussi l’une des raisons pour laquelle j’ai eu plus de peine contre Mannarino. Contre lui, c’était devenu incon­for­table de ne pas faire de points gratuits. En plus de ça, il avait pris le dessus du fond de court. Pour le reste, je sens bien que j’ai fait des progrès. Je prends la balle plus tôt. Je me suis habitué au court, aux balles et aux condi­tions. J’arrive à prendre la balle plus haut, parfois en demi‐volée. Toutes ces petites choses font la diffé­rence au final »