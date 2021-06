1999–2021 : l’his­toire de Roger Federer à Wimbledon. Depuis sa première parti­ci­pa­tion il y a 22 ans, le Suisse s’est rendu chaque année au All England Lawn Tennis and Croquet Club. Seule une pandémie mondiale l’a empêché de s’y rendre en 2020, l’édi­tion ayant été annulée. Avec 22 présences à Wimbledon, Roger bat son propre record de 21 parti­tions à l’Open d’Australie, mais aussi celui de Feliciano Lopez à Roland‐Garros. À noter que les deux joueurs ont égale­ment disputé 19 fois l’US Open, Wimbledon et l’Open d’Australie pour Feliciano, et égale­ment Roland‐Garros pour l’homme aux 20 titres du Grand Chelem. Des exemples de longévité.

Roger Federer affronte Adrian Mannarino ce mardi après‐midi en deuxième rota­tion sur le Centre Court. Un vrai test…