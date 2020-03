A l’occasion de la suspension du circuit liée au coronavirus, nous avons décidé de vous proposer chaque jour des pépites. Des contenus que nous avons rédigé depuis la naissance de notre projet WeLoveTennis, né en septembre 2006 avec le n°1 de GrandChelem devenu We Love Tennis Magazine en juin 2019.

=> Cette série a débuté à J-75 de la reprise puisque l’on est sur l’édition de notre numéro 75.

Ce jour, place à Roger Federer que l’on avait rencontré en avril 2007 pour le N°4 de GrandChelem. A l’époque, le Suisse se rendait chaque année sur le rocher monégasque pour un point presse où il était toujours assez prolixe d’autant qu’il n’avait pas encore rafler le titre à Roland-Garros.

La question

Roger, tu dis toujours qu’une victoire à Wimbledon est plus importante qu’une victoire à Roland-Garros. Est-ce que c’est toujours le cas dans la tête cette année ?

« Je ne sais pas. Si j’ai le choix de gagner un Grand Chelem, maintenant je vais plutôt dire Paris parce que ça ferait quatre d’affilés. Comme ça j’aurai gagné les quatre, tout le monde serait content et moi aussi. Mais émotionnellement ça restera toujours Wimbledon. Après les deux tournois sont complètements différents, il y en a un que j’ai gagné quatre fois, je sais comment ça se passe, tout ma carrière à Wimbledon est incroyable, à Wimbledon et pas ailleurs. J’ai gagné les juniors là-bas, j’ai battu Pete Sampras là-bas, j’ai gagné quatre fois le titre. Il m’a fallu six tournois dans ma carrière pour être un champion mais il est vrai que Roland-Garros pourrait m’apporter aussi énormément alors on verra. »