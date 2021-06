On ne voudrait surtout pas porter le mauvais œil mais : et si Roger Federer et Andy Murray étaient tous les deux éliminés d’en­trée au All England Club ? Si cette ques­tion était un blas­phème il y a encore quelques mois, rien n’est certain désor­mais du côté du Suisse et du Britannique. Ce dernier aura bien dû mal à se défaire du puis­sant et impré­vi­sible Nikoloz Basilashvili tandis que ‘Rog’ devra être tout de suite prêt face au spécia­liste trico­lore Adrian Mannarino.

En atten­dant de connaître leur état de forme, les deux légendes se sont entraînés ensemble ce vendredi sur le court numéro 14 et les sourires étaient, comme souvent, au rendez‐vous.