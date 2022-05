Le Royaume‐Uni et Wimbledon tremblent. L’ATP songe­rait sérieu­se­ment à ne pas attri­buer de points pour l’édi­tion 2022 du Grand Chelem londo­nien, trans­for­mant le tournoi en une exhi­bi­tion géante. Cette déci­sion aurait été prise après une réunion à Madrid la semaine dernière entre le conseil des joueurs, dont font partie Rafael Nadal et Roger Federer, et le board de l’as­so­cia­tion profes­sionnel du tennis masculin.

Chris Bryant, président du groupe parle­men­taire multi­par­tite sur la Russie, a exprimé sa colère en poin­tant du doigt les deux légendes. « Federer et Nadal devraient être clairs. Veulent‐ils l’échec de Vladimir Poutine ou s’en fichent‐ils ? Le circuit masculin se comporte de manière épou­van­table. C’est comme s’ils n’avaient pas entendu ce qui se passe en Ukraine ou qu’ils s’en fichaient », a lâché le député dans des propos recueillis par le Telegraph.

Pour rappel, Rafael Nadal a critiqué la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure les joueurs russes et biélo­russes. Roger Federer, lui, ne s’est toujours pas exprimé publi­que­ment sur le sujet.