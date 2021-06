Vainqueur sur abandon, Roger Federer avec la classe qu’on lui connait a été très sobre en confé­rence de presse. Il a expliqué notam­ment qu’il avait fait atten­tion tout le match à ne pas pas prendre de risques dans ses appuis pour éviter de glisser.

Il a aussi bien sur regretter cette fin de match car il aurait aimé en savoir plus notam­ment parce qu’il avait changé de tactique depuis le début du 4ème set : « J’ai essayé de mélanger un peu plus mon jeu dans le quatrième, parce que ce que je faisais dans le troi­sième ne fonc­tion­nait pas. Il se sentait très à l’aise depuis la ligne de fond, gérant le jeu à partir de là. Je pense avoir bien servi dans les deux premiers sets. J’aurais aimé pouvoir faire plus de dégâts, comme à d’autres moments, mais aujourd’hui, cela ne pouvait pas être le cas. J’aurais aimé voir ce qui se serait passé si tout avait pu se jouer norma­le­ment. La fin est terrible. Quelque chose que personne n’aime voir. Je me sentais très mal de le voir, surtout à cause de ce que j’ai vécu avec mon genou »