Roger Federer est toujours très loquace en confé­rence de presse, surtout à Wimbledon où il est comme chez lui. Interrogé sur le tournoi d’Halle mais aussi sur sa longé­vité, il a tenu à évoquer le passé et une conver­sa­tion qu’il avait eu avec un certain Pete Sampras : « Mon objectif n’a jamais été de jouer à 39 ou 40 ans. Peut‐être que je pensais jouer jusqu’à 35 ans, ce qui était déjà un chiffre déjà très élevé quand j’ai commencé ma carrière. Je me souviens d’une conver­sa­tion que j’ai eue avec Sampras il y a 10 ans, qui m’a demandé combien d’es­sence il me restait dans mon réser­voir. Je n’avais que 30 ans, et il pensait que j’ap­pro­chais de la fin, car pour lui, 31–33 ans était la limite. Je n’ai jamais pensé que j’al­lais jouer jusqu’à 40 ans, encore moins avec les dernières opéra­tions que j’ai subies. J’aime toujours ça. J’apprécie. Nous verrons les résul­tats et s’ils viennent ou non. C’est pour­quoi ce Wimbledon est très impor­tant pour moi »