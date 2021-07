Roger Federer est touché mais pas abattu. Après sa lourde défaite en quarts de finale de Wimbledon contre Hubert Hurkacz, le Suisse a mis les choses au clair : « C’était un combat, tout le monde l’a vu, un peu comme à Halle contre la FAA. Je ne lais­serai personne faire pres­sion sur moi, ni les médias ni personne d’autre. Mon objectif est de conti­nuer à jouer », a assuré Roger Federer à Tages‐Anzeiger. Des propos dans la conti­nuité ce qu’il a exprimé en confé­rence de presse.

« J’ai juste besoin de faire une pause pour remettre tout en pers­pec­tive. Vous avez besoin d’un objectif et vous devez savoir que vous ne pouvez pas gravir la montagne d’un coup, vous devez y aller étape par étape. En ce sens, Wimbledon était la première étape. Maintenant, il sera temps de faire les évalua­tions, de voir ce qui s’est bien passé et ce qui n’a pas fonc­tionné, d’éva­luer comment est mon physique, mon genou, comment je me sens menta­le­ment. Je savais honnê­te­ment que ça allait être très diffi­cile. Je dois prendre mon temps et trouver la bonne décision. »