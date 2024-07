Roger Federer, présent à Wimbledon ce jeudi pour assister au match d’Andy Murray en double avec son frère, s’est récem­ment exprimé dans le podcast de Trevor Noah.

Après avoir évoqué avec classe l’avenir de ses anciens collègues du Big 4, le Suisse a expliqué pour­quoi il savou­rait tout parti­cu­liè­re­ment sa « retraite ».

« En voyant la finale de Roland‐Garros entre Alcaraz et Zverev, je me suis dit : ‘Moi aussi, j’ai fait ça’. Je l’ai fait à de nombreuses reprises. Nous parlions des 1 526 matches que j’ai joués et je me suis rendu compte que j’ai joué beau­coup de tennis et de tennis mara­thon. Je suis telle­ment soulagé de ne plus avoir à vivre cela. Je veux dire que c’était amusant, mais surtout vers la fin, je me souviens des échauf­fe­ments, des pauses et des échauf­fe­ments pour aller jouer un match. C’était un effort monu­mental. Maintenant, vous dites : ‘Qu’est‐ce qui est si impor­tant ? Ce n’est que du tennis’. Oui, c’est juste du tennis, mais c’est votre vie et vous avez essayé de faire de votre mieux devant les gens. Maintenant, je me sens vrai­ment soulagé et je consi­dère que tout athlète ou toute personne qui donne le meilleur d’elle‐même a tout mon respect. »