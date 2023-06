Alors qu’il s’est exprimé au sujet de Djokovic, le Suisse a aussi insisté sur le beau parcours d’Andy Murray.

« Il vient de remporter un Challenger à Surbiton la semaine dernière. Il l’a gagné la même semaine que Novak, qui a atteint le record incroyable de 23 tour­nois du Grand Chelem, et Andy continue de travailler à Surbiton – cela mérite égale­ment beau­coup de respect. Je suis un grand fan d’Andy et je lui souhaite le meilleur pour Wimbledon. Selon moi, c’est sa meilleure surface, surtout aujourd’hui. J’espère donc qu’il gagnera de nombreuses manches à Wimbledon dans quelques semaines. Andy est un homme spécial et je suis très heureux qu’il puisse encore jouer. Il adore ça. Il l’aime vrai­ment. Je pense qu’avec toutes les compli­ca­tions qu’il a eues avec sa hanche, c’est incroyable de voir qu’il continue à jouer. Ce qu’il vit et ce qu’il accom­plit avec ce qu’il a vécu est incroyable »