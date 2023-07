Durant son inter­view accordée à CNN, durant laquelle il a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic l’égale à Wimbledon avec un 8e sacre, Roger Federer a fait un aveu sur la course aux records à laquelle il a parti­cipé avec ses grands rivaux.

« C’est alimenté par les médias, les joueurs s’y inté­ressent natu­rel­le­ment et moi aussi j’étais obsédé par le fait de battre des records. Mais quand tu as arrêté et que tu te penches en arrière, tu as un point de vue complè­te­ment diffé­rent et tu es d’abord très fier de ce que tu as accompli », a confié l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.