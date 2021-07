Après un premier set labo­rieux inter­rompu par la pluie où le Suisse ne parve­nait pas à trouver la mire notam­ment sur les balles de break, tout est rentré dans l’ordre avec le toit d’au­tant que Lorenzo Sonego l’a bien aidé alliant le bon et le pire.

A ce sujet, le garçon gagne­rait à être plus calme notam­ment lors des duels de cette nature. Il perdrait moins d’énergie et pour­rait être plus lucide sur des points importants.

Federer s’im­pose en trois sets assez aisé­ment (7–5, 6–4, 6–2) sans avoir tremblé réel­le­ment. Une victoire qui vient au bon moment pour le « Maestro ».

Il va arriver frais mercredi pour son quart de finale, et c’est impor­tant d’au­tant que l’on va forcé­ment rentrer dans le money time.

Le seul point que l’on peut signaler c’est aussi une petite faiblesse sur son service, on l’a connu plus solide surtout quand il fallait confirmer un break dans la première manche notamment.

Maintenant au moment où l’on écrit ses lignes, on ne sait pas s’il affron­tera Medvdev ou Hurkacz, inutile de dire que si c’est le Russe ce ne sera pas la même chanson que face à Hubert.