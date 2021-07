Il n’y a pas vrai­ment photo entre son duel face à Mannarino et le match produit par Roger Federer pour dominer Richard Gasquet.

Comme il l’a précisé lors de sa confé­rence de presse, sa tactique était bien diffé­rente, plus porté vers l’avant : « Ce qui est impor­tant de dire c’est que le gazon change, c’est déjà ce que j’ai constaté entre mon premier match et celui‐là. Le seul endroit où j’ai glissé c’est le milieu du terrain là ou l’herbe est encore neuve. Et c’est pour cela que j’avais peur quelques fois de faire l’en­chai­ne­ment service‐volée. Plus le temps passe, plus je pourrai le faire faci­le­ment » a expliqué le Suisse.

Cette tactique était aussi possible grâce au jeu du fran­çais : « Je savais aussi que Richard allait me présenter un autre match qu’Adrian où la tactique avait été d’uti­liser beau­coup le slice. Contre Richard, je me suis dit qu’il fallait jouer vers l’avant parce que cela m’avait toujours souri. J’ai été plus agressif et même si cela induit plus de fautes, il fallait que je reste dans cette dyna­mique en me disant que cela allait passer. L’autre idée était aussi de bien tenir mes jeux de service. Après forcé­ment si tout se met en place tu te relaxes forcé­ment un peu et tu joues plus relâ­cher, tu frappes encore plus fort, tu entres encore davan­tage sur le court. Et après la vérité c’est que plus tu passes de temps sur le même court avec les mêmes balles plus tu joues bien. C’est pour cela que l’on joue toujours le meilleur tennis en deuxième semaine qu’en première »