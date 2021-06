Si la fin tragique du duel entre Mannarino et Federer a eclipsé le contenu tech­nique de la rencontre, il faut quand même s’ar­rêter un moment sur la perfor­mance spor­tive du Suisse car on ne peut pas se cacher derrière l’idée d’un gazon glis­sant pour « excuser » Roger.

Le maestro n’a pas été très bon, ni très rapide, ni très précis. Si on veut bien insister sur le chan­ge­ment tactique du 4ème set où il a montré sa capa­cité de réac­tion, aupa­ra­vant, Roger avait proposé des vraies carences dans le jeu d’at­taque, en coup droit, au service, sauf peut‐être fina­le­ment sur sa deuxième balle.

Gêné par le peu de rythme et de puis­sance installée par Adrian qui a même expliqué à son coach pendant la rencontre que cela jouait ‑2/6, Roger a toujours cherché le bon tempo.

Il nous a aussi surpris dans le petit jeu où il a commis des erreurs inhabituelles.

Bref, une copie sans relief qui aurait pu être plus « belle » avec une fin tragique avec du suspense.

C’est d’ailleurs un peu la nature des propos de sa confé­rence de presse où l’on sent qu’il aurait presque voulu se tester dans le money time.

Face à Richard Gasquet, on devrait assister à un match tota­le­ment diffé­rent car la balle de Richie est plus franche que celle d’Adrian et les condi­tions de jeu ne seront pas celle d’une salle indoor.