Grâce à sa victoire sur Cameron Norrie au trosième tour de Wimbledon, Roger Federer s’est qualifié pour la 17e fois sur 18 en deuxième semaine de Wimbledon, tout cela à bientôt 40 ans (le 8 août prochain).

Et c’est pas tout, puisque notre confrère Julien Reboullet est allé déni­cher les statis­tiques de victoire du Suisse avant et après 35 ans. Et force est de constater que le Suisse est comme le bon vin…