Présent au All England Club en ce dimanche 3 juillet 2022 à l’oc­ca­sion des 100 ans du Centre Court de Wimbledon, Roger Federer a pris la parole au micro du stade, inter­rogé par John McEnroe, recon­verti en maître de cérémonie.

« J’ai eu la chance de jouer beau­coup de matches sur ce court. Ça fait bizarre d’être ici dans un autre rôle. Ici, j’ai vécu mes plus grandes victoires et mes plus grandes défaites. J’espère pouvoir revenir une fois de plus. Ça m’a manqué d’être ici (en tant que joueur). Je ne pensais peut‐être pas que ça me pren­drait autant de temps de revenir, le genou ne m’a pas épargné. Mais j’ai été heureux à la maison, ça a été une bonne année. Les enfants vont bien. On est heureux. »

Arrivé en dernier sur le court de part son palmarès (huit fois vain­queur), le Suisse a reçu une ovation digne de ce nom.