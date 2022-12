En rentrant de Tokyo fin novembre, où il a parti­cipé à quelques événe­ments orga­nisés par son équi­pe­men­tier Uniqlo, Roger Federer est passé par Londres afin de consulter un médecin pour son genou. Il en a égale­ment profité pour se rendre au All England Lawn Tennis Club avant son prochain vol, sans sa fameuse carte de membre puis­qu’il n’avait pas programmé cette visite.

Présent ces derniers jours aux Etats‐Unis et invité du Daily Show, le Suisse a raconté avec le sourire sa mésa­ven­ture et sa discus­sion avec l’agent de sécu­rité de Wimbledon.

« Lorsque vous gagnez Wimbledon, vous devenez auto­ma­ti­que­ment membre. Alors je lui ai dit : ‘Non, je n’ai pas ma carte de membre, mais je suis membre et je me demande où je peux entrer’, et elle m’a répondu : ‘Oui, mais vous devez être membre’. J’ai dit : ‘Je vous demande encore une fois où je peux entrer’, et elle a dit : ‘De l’autre côté, mais il faut être membre. Alors je la regarde une dernière fois et je suis telle­ment désolé, je ne pouvais pas croire et je ne peux toujours pas croire que j’ai dit ça et parce que je me sens toujours mal à propos de ça. Je la regarde et je lui dis : ‘J’ai gagné ce tournoi huit fois. S’il vous plaît, croyez‐moi, j’en suis membre !’ Quand j’ai dit que j’avais gagné huit fois Wimbledon, pendant une frac­tion de seconde, je n’étais plus sûr que c’était huit parce que je me suis dit ‘c’était sept, c’était huit ? Je ne sais pas’. Mais je l’ai dit alors que je ne parle jamais comme ça. »