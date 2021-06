Présent ce samedi au média day de Wimbledon où il d’ailleurs déclaré qu’il ne savait toujours pas s’il se rendrait à Tokyo fin juillet pour les Jeux Olympiques, Roger Federer est surtout revenu en longueur sur sa dernière défaite à Halle, face à Auger‐Aliassime. Ce jour‐là, le Suisse avait affiché une atti­tude éton­ne­ment négative.

« J’ai eu ce moment où je n’étais pas du tout content de la façon dont le match s’était déroulé. Tout a déraillé pour moi dans le troi­sième set sur le plan mental. Il y a des façons de perdre et j’éta­blis moi‐même la ligne de certaines choses et comment elles doivent se produire. Maintenant, je regarde en arrière et je sais que cela ne m’ar­ri­vera plus parce que je suis préparé, je suis excité, je suis impa­tient. Je sais que je peux faire telle­ment mieux. Cela faisait plusieurs années que cela ne m’était pas arrivé et cela me rend fier. Cela me rappelle mes années junior, quand tout d’un coup, je ne voyais plus de posi­ti­vité nulle part. Peut‐être qu’il avait des attentes plus élevées. Le problème qu’il n’y ait pas beau­coup de fans fait partie de ce qu’est le retour sur les courts. Je ne sais pas ce que c’était, mais je le prends du bon côté, je suis ici à Wimbledon et j’ai une chance. Je sais que si j’ac­cé­lère et que j’ar­rive en deuxième semaine, ce qui est mon objectif, je devien­drai plus fort à mesure que je jouerai plus de matchs. Je pense que c’est possible. Je viens ici en me sentant plus fort menta­le­ment que le dernier set que j’ai joué à Halle, ce qui n’est pas le niveau que je veux de moi‐même. »