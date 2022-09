Roger Federer ne jouera a priori qu’un double vendredi, sans doute avec Rafael Nadal à ses côtés, lors de cette cinquième édition de la Laver Cup (23 au 25 septembre). Sa défaite contre Hubert Hurkacz en quarts de finale de Wimbledon le 7 juillet 2021 (6−3, 7–6, 6–0) restera ainsi l’ul­time match de sa carrière en simple.

Dans des propos rapportés par Neue Zürcher Zeitung, le Suisse raconte ce dernier set conclu par une bulle et vécu comme un cauchemar.

« Le dernier set contre Hurkacz a été l’une des pires heures de ma carrière. Je me suis rendu compte que plus rien ne fonc­tion­nait. C’est fini. La décep­tion était comme un feu d’ar­ti­fice dans ma tête. Je ne savais pas comment procéder avec ce genou. Lors de la confé­rence de presse, personne n’a demandé comment allait le genou. J’ai pensé : Hé, suis‐je un si bon acteur pour que personne ne l’ait remarqué ? », a confié l’homme aux 20 titres du Grand Chelem, qui a une fois de plus eu l’im­mense classe de ne pas aban­donner malgré la douleur.