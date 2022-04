C’est offi­ciel depuis hier (mardi), Roger Federer jouera à 41 ans le tournoi de sa ville natale, à Bâle, du 24 au 30 octobre 2022.

Il a aussi l’in­ten­tion de jouer « sa » compé­ti­tion, la Laver Cup, qui aura lieu un mois plus tôt, du 24 au 30 septembre. Le calen­drier du maestro commence donc à se dessiner un peu.

Mais la grande ques­tion que tous les fans et les obser­va­teurs se posent reste pour le moment sans réponse : où Roger Federer fera‐t‐il son retour, alors qu’il n’a plus joué depuis sa défaite en quarts de finale de Wimbledon le 7 juillet dernier contre Hubert Hurkacz ?

Le Suisse se bat depuis plusieurs mois pour soigner son genou meurtri et retrouver une condi­tion opti­male. Ces dernières semaines, il semble avoir accé­léré sa conva­les­cence. Il a sans doute une idée en tête. Ou au moins un espoir. Car il ne se donne­rait sans doute pas autant de mal s’il avait unique­ment l’in­ten­tion de jouer la Laver Cup et Bâle.

Peut‐être rêve‐t‐il d’un retour dans son jardin, à Wimbledon. Le Grand Chelem londo­nien, contesté après sa déci­sion d’ex­clure les joueurs russes et biélo­russes, accueille­rait la nouvelle avec soula­ge­ment. Si l’ATP et la WTA retirent leurs points et que Wim’ se trans­forme en une exhi­bi­tion géante, cette dernière aurait plus fière allure avec Federer sur la ligne de départ.

L’autre possi­bi­lité est que Roger Federer parti­cipe à la tournée améri­caine sur dur, avec l’US Open en point d’orgue. Il aurait plus de temps pour se préparer et peut‐être briller une ultime fois dans un grand évène­ment, à sa hauteur.