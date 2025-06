Lors d’une inter­view accordée à Sky Sports, l’ex‐12e joueur mondial, Feliciano Lopez, a donné ses deux favoris et les deux outsi­ders pour Wimbledon (29 juin au 13 juillet).

« Je vois encore un petit écart entre Carlos, Jannik et les autres joueurs. Jack Draper et Novak Djokovic sont proba­ble­ment ceux qui pour­raient les battre, et le gazon est la surface sur laquelle Jack et Novak auront le plus de chances. Mais vu la façon dont ils jouent ces derniers temps, je ne vois aucun signe de faiblesse chez Carlos ou Jannik. »